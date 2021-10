Dafür ist unser Sendestudio mitten in den Probensaal des MDR Sinfonieorchesters gezogen. Alles, was ihr an unserem Radioprogramm liebt – die Musiktitel und unsere Soundelemente – wurden live vom Orchester gespielt. Außerdem waren auch nationale und internationalen Popstars mit dabei, mit denen ihr jeden Morgen bei MDR JUMP aufwacht. Dafür wurden die Hits von Milow, Stefanie Heinzmann und Bosse für das MDR Sinfonieorchester arrangiert. An diesem Morgen war Gänsehaut garantiert!