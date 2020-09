Parken in Dresden und Leipzig bald deutlich teurer: Kritik von Händlern

Wer in der Dresdner Innenstadt sein Auto abstellt, muss bald deutlich mehr Münzen in den Parkscheinautomat stecken als bisher: Nach den Plänen der Stadt kostet ein öffentlicher Parkplatz beispielsweise in der bei Touristen beliebten Altstadt einen Euro für 20 Minuten. Das ist doppelt so viel wie bisher. Etwas weiter draußen sind es immer noch 0,50 Euro für 15 Minuten und damit zum Teil das Vierfache wie bisher. Eine Übersicht über die geplanten Preise und die zum Teil veränderten Parkzonen gibt es auf dieser Seite der Stadt.

Parken wird voraussichtlich Anfang 2021 teurer

Die Gebühren für öffentliche Parkplätze in Dresden seien im Vergleich mit vielen anderen Städten bisher sehr niedrig. Das verknappe auch den Parkraum, so Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) gegenüber MDR JUMP:

Die bisherigen Parkgebühren in der Innenstadt sind so gering, vor allem der Tagestarif von 6 Euro, dass kein Anreiz besteht, den Parkraum freizugeben. Das heißt: Wer zuerst da ist, belegt den Parkplatz den ganzen Tag. Alle, die später kommen und in der Innenstadt etwas erledigen wollen, gehen leer aus.

Wer mit Bus oder Bahn in die Innenstadt fährt, zahlt in Dresden bisher mehr als bei einer Fahrt mit dem eigenen Auto. Die höheren Parkgebühren sollen einen Anreiz schaffen, das Auto öfter stehen zu lassen. Sachsens Landeshauptstadt hat die Pläne für höhere Parkgebühren jetzt an die Ausschüsse übergeben. Der Stadtrat muss noch zustimmen. Das soll voraussichtlich bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, so die Stadtverwaltung gegenüber MDR JUMP. Die Umstellung der rund 450 Parkautomaten nehme voraussichtlich zwei weitere Monate in Anspruch. Die Gebühren können künftig auch mit der EC-Karte bezahlt werden, so die Stadtverwaltung, oder mit Apps. Die Preise seien bei jeder Bezahlmethode gleich. Die Stadt rechnet durch die geänderten Gebühren und den neuen Zuschnitt der Parkzonen mit Mehreinnahmen von etwa zwölf Millionen Euro pro Jahr.

Autofahrer in Leipzig sollen mehr Tiefgaragen nutzen oder gleich auf den Nahverkehr umsteigen

Bildrechte: imago/momentphoto/Killig Auch in Leipzig sollen die Gebühren für öffentliche Parkplätze deutlich nach oben gehen: In der Innenstadt werden voraussichtlich drei Euro für eine Stunde (bisher zwischen 1,40 und zwei Euro). Leipzig will mit den höheren Gebühren für öffentliche Stellflächen zum einen mehr Autofahrer dazu bringen, die Parkhäuser und Tiefgaragen der Stadt zu nutzen. Damit werde die Stadt gerade bei Großveranstaltungen oder Fußballspielen sicherer, weil dann weniger Autofahrer einen öffentlichen Parkplatz suchen. Darauf weist die Stadt in den Plänen für die Gebührenerhöhung hin. Zum anderen möchte die Stadtverwaltung erreichen, dass mehr Menschen als bisher gleich mit Bus, Straßenbahn oder S-Bahn in die Innenstadt fahren. Nach einer Modellrechnung der Stadt kommen dann zwei Personen günstiger, wenn sie auf den Nahverkehr setzen statt ihr Auto für vier Stunden in der Stadt zu parken. Über die Pläne soll der Stadtrat voraussichtlich Mitte Oktober entscheiden. Das Umstellen der 216 Parkscheinautomaten in der Stadt dauert voraussichtlich zwei Monate.

Händler kritisieren die Pläne

Aus Sicht der Händler kommen die Preiserhöhungen zur falschen Zeit. Die Innenstädte müssten während der Corona-Pandemie ohnehin schon um Kunden kämpfen. David Tobias vom Handelsverband Sachsen (für die Region Dresden) zu MDR JUMP:

Die Höhe der Parkgebühr löst keineswegs das strukturelle Parkproblem der Dresdner Innenstadt. Denn es ist zuletzt massiv Parkraum verloren gegangen.

Die deutliche Preiserhöhung treffe auch viele Menschen hart, die in der Innenstadt arbeiten und wegen fehlender Busverbindungen auch nicht auf den Nahverkehr umsteigen können. Die Stadt könnte dem Handel deutlich mehr helfen, wenn sie den bisherigen Parksuchverkehr deutlich verringere und etwa auf eine bessere Verkehrssteuerung und ein Wegeleitsystem setze. Gunter Engelmann-Merkel (Handelsverband Sachsen, Region Leipzig) sagte zu MDR JUMP:

Drastisches Drehen der Preisschraube führt nicht dazu, dass der Handel belebt wird. Wir haben in der Leipziger Innenstadt auch Kunden von außerhalb und die sollen sich leicht tun, uns zu besuchen. Die sollten auch eine Verkehrsmittel-Wahlfreiheit haben.

Wir haben bei ausgewählten Städten im MDR JUMP-Sendegebiet nachgefragt, ob sie ähnliche Pläne wie Leipzig oder Dresden haben.

Jena: "Die Parksituation ist sowieso schon angespannt"

Bildrechte: imago images / Karina Hessland Auf dem Inselplatz in Jena wird gerade ein Campus der Universität gebaut. Damit sind gerade viele öffentliche Parkplätze in der Stadt weggefallen. Weil auch der Eichplatz bebaut werden soll, wird die Parkplatzsuche für Autofahrer bald noch schwieriger. Jena plane auch mit Blick auf die angespannte Parksituation derzeit keine Erhöhung der Gebühren, so Sprecher Kristian Philler gegenüber MDR JUMP:

Höhere Parkgebühren für die Besucher von Jena ergeben sich gerade sowieso, weil die mehr Tiefgaragen nutzen müssen als bisher.

Chemnitz plant keine Erhöhungen

In der Innenstadt zahlen Autofahrer für öffentliche Parkplätze für die ersten 40 Minuten 0,50 Euro. Weitere 20 Minuten kosten erneut fünfzig Cent. Bei diesen Preisen wird es laut Stadt auch weiter bleiben.

Gotha: "Diskutieren gerade über Parkraumkonzept für die Stadt"

In der Innenstadt von Gotha sind die ersten 20 Minuten auf öffentlichen Parkplätzen gebührenfrei. Wer länger parkt, zahlt dann für 20 Minuten jeweils 0,50 Euro. Die Stadt hat jetzt ein Parkraumkonzept erarbeiten lassen. Über das werde in den nächsten Monaten im Stadtrat diskutiert. Laut einer Sprecherin ist aber offen, ob die Parkgebühren verändert werden.

In Sachsen-Anhalt gilt ein Preisdeckel für Parkgebühren

Maximal einen Euro pro Stunde dürfen öffentliche Parkplätze in Sachsen-Anhalt kosten. Das hat das Verkehrsministerium des Landes so festgelegt und will damit auch den Handel in den Innenstädten unterstützen. Nur gebührenpflichtige Parkplätze bei Großveranstaltungen dürfen teurer sein. An der Preisobergrenze wird sich in naher Zukunft auch nichts ändern, so das Verkehrsministerium auf Anfrage von MDR JUMP. Entsprechend fallen auch die Antworten von Städten in Sachsen-Anhalt auf unsere Anfrage aus: In Magdeburg und Stendal beispielsweise bleiben die Parkgebühren gleich.