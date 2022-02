Valentinstag: Diese Stadt bietet persönliche Liebes-Botschaften auf Plakaten an

Doch ihr müsst nicht nach Paris fahren, um für die geliebte Person eine romantische Botschaft auf einem Plakat zu platzieren. Das geht auch bei uns in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Beispielsweise bei den Plakat-Vermarktern, die mehrere tausend Werbeflächen in Mitteldeutschland betreiben. Auf Anfrage von MDR JUMP heißt es vom Unternehmen SCHWARZ-Außenwerbung:

In einer kurzen Stichprobe zeigt sich: Ein einzelnes Plakat ist kein günstiges Vergnügen. Der Preis ist auch abhängig vom Ort, an dem die Botschaft angebracht werden soll. Bei einem Anbieter kostet ein Plakat in Annaberg-Buchholz beispielsweise 292,59 Euro. In Magdeburg sind es 348,14 Euro. Für diesen Preis hängt die Botschaft dann aber auch zehn Tage lang.