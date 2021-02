Paris Hilton: Das It-Girl wird 40

Paris Hilton wird am Mittwoch 40 Jahre alt. Anfang dieses Jahrtausends hielt sie die Klatschspalten mit ihren Geschichten in Atem: Sie wurde unfreiwillig Star eines Sextapes, das ihr Ex-Freund aus Rache im Internet veröffentlichte. Es gibt zweifellos schönere Arten, den Durchbruch zu schaffen, aber mit "1 Night in Paris", so der Titel des Videos, war Paris Hilton auf einmal überall, vor allen Kameras, in jeder Klatschzeitschrift, in Kinofilmen und selbst im Radio konnte man ihr nicht entkommen.