"Ich will": Rammstein unterstützen Paralympics-Team

Am 24. August starten in Tokio die Paralympics. Der Sportwettbewerb für Menschen mit körperlicher Behinderung versammelt Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in Japan. In 22 Disziplinen wird um die Medaillen gekämpft. Darunter sind auch Sportarten wie Judo, Leichtathletik und Reiten.