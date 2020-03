Verkehrs-Mythen: Wie verhält man sich bei einer Autopanne richtig?

In Deutschland und auch in Österreich ist eine Warnweste pro Auto vorgeschrieben. In anderen Ländern reicht die nur dann, wenn man allein fährt und allein das Auto verlässt. In Italien, Frankreich oder Kroatien müssen im Pannenfall alle Autoinsassen eine Weste tragen. Entsprechend viele Westen müssen an Bord sein. Die sollten Autofahrer nach dem Urlaub auch im Fahrzeug lassen, empfiehlt unser Experte: