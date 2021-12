Weihnachtspäckchen pünktlich verschicken: Das sind die Fristen

Alle Jahre wieder dieselbe Frage: Wann muss ich eigentlich die Weihnachtspost losschicken, damit alles pünktlich an Heiligabend ankommt. DHL, Hermes und Co. rechnen mit einem erhöhten Paketaufkommen und haben Fristen festgelegt:

Pakete: 20.12.

Expresssendungen: 21.12.

Pakete in Nachbarländer (außer Schweiz und Frankreich): 15.12.

Sonstige europäische Länder: 10.12.

Wer in Länder außerhalb Europas verschicken will, muss sich an einen anderen Paketdienstleister wenden - bei DHL ist die Frist schon abgelaufen.