Betrugs-SMS erhalten: So reagierst du richtig

Was nach einem Klick auf den Link passiert, kann unterschiedlich sein. In den meisten Fällen wird vorgegeben, dass für die Sendungsverfolgung eine App installiert werden muss. Diese ist jedoch eine Schadsoftware: Alle Kontakte erhalten ähnliche SMS-Nachrichten, auch mit personalisierten Nachrichten. So beschreibt ein Sprecher der Telekom das Vorgehen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem könnten private Daten abgegriffen werden. Darunter auch aus Banking- oder Trading-Apps.

Auch in Mitteldeutschland wird die Betrugsmasche angewandt. Zum Beispiel warnen die Polizeidirektion Leipzig und die Polizei in Gotha vor den falschen SMS-Nachrichten. Eine Anti-Betrugs-Arbeitsgruppe der Mobilfunkanbieter meldet deutschlandweit im Zeitraum von Januar bis März 200.000 solcher Fälle, die festgestellt wurden. Eine Software, die einen solchen Betrug entlarven soll, erkennt ein merkwürdiges Verhalten der Mobilfunknutzenden. So konnte die Telekom bereits tausende Fake-SMS unterdrücken.



Laut unterschiedlichen Medienberichten habe es in Spanien bereits erste Festnahmen im Zusammenhang mit den Fake-SMS gegeben. Da die Schadsoftware allerdings in den Händen vieler Krimineller liegen könnte, bedeutet das noch nicht das Ende der Flut an Fake-SMS.