Paket-Lkw ausgebrannt - wer zahlt?

In der Regel ist es so, dass der Schädiger bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften muss. Allerdings kann man sich bei 'leichter Fahrlässigkeit' davon befreien - also man muss dann keinen Schadensersatz leisten. Ein Sekundenschlaf spricht aber dafür, das hier eine Haftung von Seiten der Post eintreten wird.