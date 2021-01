"Ihr Paket wurde verschickt": Polizei warnt vor falschen Benachrichtigungen per SMS

Smartphone-Nutzer bekommen offenbar eine SMS mit den Worten "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es." Die Nachricht enthält zudem einen Link, auf den die Empfänger dann klicken sollen. Der sieht verkürzt in etwa so aus: "http://v…..jxgt.duckdns.org". Wer tatsächlich auf den Link klickt, kann damit laut LKA Niedersachsen offenbar eine Schadsoftware aufs Handy laden. Das Programm kann dann SMS und MMS senden und empfangen.

Das wurde offenbar genutzt, um den Link zum Schadprogramm an viele andere Nutzer zu verschicken. Zudem ermöglicht die Software laut den Beamten offenbar auch die Fernsteuerung des Smartphones. Die Warnungen der Polizei beziehen sich auf Android-Handys. Allerdings wird nicht ganz klar, ob auch iPhones von der Betrugsmasche betroffen sein können. Laut LKA Niedersachsen ist es bei iPhones aber generell nicht so einfach, unbekannte Apps zu installieren. Nutzer dürften also wahrscheinlich keine Probleme bekommen.

Polizei und LKA raten, keine Links in SMS von unbekannten Absendern anzuklicken. Bei Android-Smartphones sollten Nutzer in den Einstellungen zudem die Option deaktivieren, dass unbekannte Apps installiert werden können. Dann können Schadprogramme wie in der gefälschten Paketbenachrichtigung nicht mehr auf dem Smartphone ausgeführt werden. Dafür reicht es, in der Suche "unbek" anzugeben, so das LKA Niedersachsen. Dann werden Nutzer automatisch zur richtigen Einstellungsmöglichkeit geführt. Wer aus Versehen trotzdem auf den Link klickt, kann das Handy schnell in den Flugmodus stellen. Dann sollte man eine Drittanbietersperre beim Mobilfunkanbieter beantragen. Sonst können weitere Kosten entstehen, wenn Dritte massenhaft SMS oder MMS über das Handy verschicken.