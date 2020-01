Ozzy Osbourne spricht über die kommende Tour

Es war der erste öffentliche Auftritt nachdem er über seine Parkinson-Erkrankung gesprochen hatte. Ozzy Osbourne lief bei den Grammys mit Tochter Kelly über den roten Teppich. Am Rande der Preisverleihung sprach der Sänger auch über seinen Gesundheitszustand und die anstehende Tour.

Natürlich beschäftigt die Fans auch die Frage, was denn nun mit der geplanten Tour ist. Nach einem schweren Sturz vergangenes Jahr musste Ozzy alle Termine bis auf Weiteres absagen. Ob und wann er denn touren werde, wollten die Reporter auf dem roten Teppich bei den Grammys wissen. Ozzys Antwort:

Ob und wann Ozzy wieder auf der Bühne stehen wird, ist also noch unklar. Fans können sich die Wartezeit aber immerhin mit einem neuen Album verkürzen: Am 21. Februar erscheint "Ordinary Man". Bis dahin wird Ozzy wohl weiter hart an sich arbeiten, um die Tour doch noch nachholen zu können.