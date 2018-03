Osterreiter in der Lausitz

Bildrechte: dpa In der Oberlausitz gibt es seit Jahrhunderten einen ganz besonderen Osterbrauch: Die Osterreiter tragen am Ostersonntag die Botschaft von der Auferstehung Christi in die Nachbargemeinden. Und das in einer spektakulären Prozession. Bevor die Osterreiter aus dem eigenen Dorf herausreiten, umrunden sie dreimal die Kirche und werden dabei vom Pfarrer ausgesegnet.

Eierschieben am Protschenberg in Bautzen

Ursprünglich geht der Brauch viele Jahrhunderte zurück: Reiche Bürger machten sich am Ostersonntag einen Spaß Orangen, Gebäck und andere Süßigkeiten den Portschenberg hinab kullern zu lassen. Am Fuß des Berges warteten Kinder aus armen Familien, die sich um die Süßigkeiten rauften. In der DDR wurde dieser Brauch verboten. Mittlerweile wird er wieder in abgewandelter Form gepflegt. Statt echten Lebensmitteln werden bunte Plastikbälle den Hang hinunter gerollt. Begleitet wird das "Eierschieben" von einem Programm des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters und des Sorbischen National-Ensembles Bautzen.

Osterwasser holen für die Schönheit

Im Morgengrauen des Ostersonntag holen junge Mädchen in der Lausitz Wasser aus einem nahegelegendem Fluss oder einer Quelle. Dieses Osterwasser soll Schönheit verleihen und Gesundheit garantieren - allerdings nur, wenn die Mädchen auf dem Hin- und Rückweg schweigen. Die Tradtion war in vielen Regionen Deutschlands verbreitet, findet mittlerweile aber kaum mehr statt. Im Spreewald zum Beispiel liefen junge Mädchen noch bis in die 50iger Jahre mit einem Krug zum Fluss, mittlerweile kann man dieses Osterwasserschöpfen dort nicht mehr beobachten.

Klappern im Eichsfeld