Ostern in Mitteldeutschland: Das könnt ihr erleben

Mit rund 590.000 Einwohnern ist Leipzig die größte Stadt Sachsens. Und zur Osterzeit wird sie so richtig lebendig. Neben Gottesdiensten und Oster-Konzerten bietet Leipzig vor allem Familien das volle Programm. So können zum Beispiel im Grassi-Museum Ostereier mit Wachsbatik und flüssigen Kaltfarben dekoriert werden. Aber auch das UNIKATUM Kindermuseum hat etwas für seine kleinen Ostergäste geplant. Hier kann man bereits die ganze Woche vor dem Fest Oster-Bastel-Workshops besuchen. Am Osterfest selbst ist eine große Eiersuche für die Kleinen geplant. Die gibt es auch im Kletterwald am Albrechtshainer See, wo 11 Parcours mit über 100 Kletterelementen auf einer Fläche von ca. drei Hektar zu Erlebnis, Spaß und Spannung einladen. Wer nicht so viel Lust auf Action hat, kann über den historischen Ostermarkt in der Leipziger Innenstadt schlendern. Verschiedene Künstler, Musikanten und Händler garantieren eine fröhliche Osterstimmung und für die Kinder wird eine Ostereiersuche vorbereitet.