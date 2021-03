"Ostern bei uns Live!" - präsentiert von Sarah und Lars

Ein wunderschöner Ostermarkt, tolle Gäste mit spannenden Geschichten und eine Menge Stars. Das alles erwartet euch am Ostersamstag um 20.15 Uhr im MDR Fernsehen. Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde aus der MDR JUMP Morningshow führen durch den Abend. In der Show spielen Traditionen eine große Rolle. So könnt ihr euch auf das Backen eines Osterbrotes und natürlich auf ein Osterfeuer freuen!