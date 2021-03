Osterhase bekommt mehr Post als im letzten Jahr

Mittlerweile hat sich das Osterhasenpostamt in Seifhennersdorf herumgesprochen: Briefe von Kindern aus der ganzen Welt kommen in der Oberlausitz an. Den weitesten Weg legte ein Brief von den Philippinen hinter sich. Für Lotti Langohr und Olli Osterhase sei das aber kein Problem. Die Osterhasen-Familie könne auf Russisch, Englisch und Deutsch antworten, versichert Lotti.