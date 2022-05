Wer nichts hat, kann auch nichts zurücklegen und kein Vermögen aufbauen. Hinzu kommt: einige wenige erben Millionen, viele andere gehen leer aus. Um der sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken, schlägt der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, ein staatliches Grunderbe vor. Demnach sollen alle 18-jährigen 20.000€ vom Staat bekommen. "Eigentum zu bilden ist für einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr möglich, gerade in den Metropolen. Ein Grunderbe wäre ein interessantes Instrument, um diese Entwicklung aufzuhalten und die Startchancen ins Berufsleben etwas gerechter zu gestalten", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Vorschlag einer Grundrente kam bereits im vergangenen Jahr vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Der DIW-Steuerexperte Stefan Bach sagte damals, dass es das Geld nicht bar auf die Hand geben solle, sondern etwa an Aus- und Weiterbildung, Selbstständigkeit und Wohneigentum geknüpft werde. "Wenn wir wirklich in absehbarer Zeit 'Wohlstand für alle' schaffen wollen, dann sollten wir die hohe Vermögensungleichheit in Deutschland durch Umverteilung reduzieren." Dabei könne so ein Startkapital helfen, erklärte Bach.