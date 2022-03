Oscars 2022: Das ist in den Goodie-Bags

Am 27. März heißt es wieder "And the Oscar goes to...". Die 94. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theater in Los Angeles findet statt. Die Nominierten stehen bereits fest, doch auch wer keinen Oscar abstaubt, kann sich über eine Goodie-Bag freuen. Goodie-Bags, also kleine Taschen gefüllt mit vielen Überraschungen und Geschenken gibt es jedes Jahr bei den Oscars - und die in diesem Jahr hat es in sich.

Über diese Geschenke können sich die Nominierten freuen

Alle Nominierten der großen Kategorien "Bester Schauspieler/Schauspielerin", "Bester Nebendarsteller/Nebendarstellerin" und "Beste Regie" können sich über eine der Goodie-Bags freuen. Zusammengestellt werden diese seit nun 20 Jahren von dem Unternehmen Distinctive Assets und die haben der Zeitschrift "The Hollywood Reporter" nun verraten, was sich in diesem Jahr so alles darin befindet.

Neben einem hochwertigem Parfümset, Badebomben, Kerzen, Gourmet-Popcorn oder Büchern findet sich in diesem Jahr unter anderem auch ein Stück Land in den Goodie-Bags. Dieses verrückte Geschenk erklärt die Besitzer und Besitzerinnen offiziell zu Lords and Ladies of Glencoe in Schottland. Laut Distincitve Assets Gründer Lash Fary wollen sie so zur Errichtung von Naturschutzgebieten beitragen.