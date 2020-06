"Ich finde schade, dass die Wartezeit auf Spenderorgane keine große Rolle mehr spielt"

9.500 Menschen in Deutschland warten auf ein Spenderorgan: MDR JUMP-Hörerin Claudia aus Treuen im Vogtland ist eine von ihnen. Bis es für sie eine passende Spenderniere gibt, muss sie dreimal die Woche für acht Stunden an ein Dialysegerät. Sonst würde sie sterben. Wir haben die lustige und offene Mutter einer Zwölfjährigen schon vor zwei Jahren getroffen, als in Deutschland heftig über eine Neuregelung der Organspende diskutiert wurde.

Ich bin dankbar für den Verlauf meiner Krankheit. Ich habe vielleicht unter den ganz vielen schlimmen Sachen noch was Gutes erwischt, ich kann relativ normal leben. Ich muss mich aber beim Essen einschränken und auf kaliumarmes und salzarmes Essen achten und darf nicht so viel trinken, wie vielleicht jeder andere. Aber an sich mach ich meinen Alltag ganz normal, als Mutti von einer Zwölfjährigen. Die ist damit aufgewachsen, dass ich zur Dialyse muss.

In Deutschland wird momentan nach einem Losverfahren gearbeitet. Wer ein Organ bekommt. Bei mir bei einer Nierentransplantation gibt es ja pro Spender zwei Nieren. Sind die in Ordnung, gehen die zu Eurotransplant. In die "Verlosung" in Anführungszeichen und dann wird danach geschaut, welcher Patient passt jetzt am besten zu dem Organ. Danach wird das entschieden. Ich finde sehr schade, dass man öfter mal liest, dass jemand schon nach drei Jahren eine Niere bekommen hat oder nach sechs Monaten. Was ja durchaus möglich ist und die Wartezeit jetzt da keine so große Rolle mehr spielt.