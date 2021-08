Nachwuchsfreude im Zoo Leipzig: Orang-Utan-Mädchen geboren

Auf dem vom Zoo Leipzig veröffentlichten Foto des frischgeborenen Menschenaffenbabys hält Mama Raja ihren Nachwuchs fest in den Armen. Nach neun Monaten Tragezeit ist das Orang-Utan-Mädchen auf die Welt gekommen. Für Raja ist es das zweite Kind.

Für den Zoo Leipzig ist der jüngste Nachwuchs bei den Menschenaffen nach eigener Aussage ein bedeutender Zuchterfolg. Orang-Utans sind in der freien Wildbahn vom Aussterben bedroht. Laut dem World Wide Fund For Nature (WWF) leben die Tiere mit dem markanten rötlichen Fell nur noch auf den Inseln Borneo und Sumatra. Waldbrände, Palmölplantagen und Wilderei setzen dem Bestand zu. Die Tiere haben mit sechs bis sieben Jahren die längste Reproduktionszeit bei den Menschenaffen. Zoodirektor Jörg Junhold sagte am Mittwoch: