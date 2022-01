Testsieger: Dieser Optiker ist der beste

Stiftung Warentest hat die Brillenanbieter in Deutschland mal genauer unter die Lupe genommen. Für die Testung haben fünf Tester Brillen in Auftrag gegeben. Darunter jeweils eine Fernbrille, eine Nahbrille und zwei Gleitsichtbrillen. Dabei wurde vor allem auf die Beratung, Messung und Brillen-Anpassung geachtet. Fachgutachter haben dann im Anschluss die Qualität der Brillen bewertet.

Im Vergleich zu den großen bekannten Optikern schneiden vor allem kleine lokale Optiker sehr gut ab. Testsieger ist dabei der Optiker Andreas Wittig aus Berlin mit einer Note von 2,3. Fielmann und Apollo-Optiken erhielten für die Qualität der Brillen beide ein "befriedigend". Diese sei bei dem lokalen Laden am besten gewesen. Beim Vergleich des Materialzustandes von Fassung und Gläsern haben die großen Ketten genau so gut abgeschnitten. So erhielt Fielmann am Ende eine Gesamtwertung von 2,6. Apollo-Optik schnitt mit einer 2,7 ab.