Open Airs und Festivals in Mitteldeutschland im Sommer 2021

Das Highfield Festival ist vom Störmthaler See in Großpösna bei Leipzig nicht mehr wegzudenken. Die Veranstalter warten bis zuletzt mit der Absage. Noch verkündet die Webseite, dass das Festival vom 13.-15. August stattfinden wird. Das kann sich jedoch noch ändern. Gekaufte Tickets würden ihre Gültigkeit in dem Fall für das nächste Jahr behalten. Nun heißt es Daumen drücken. Das Line-Up wäre zumindest grandios: Deichkind, Clueso, Sido, Kummer und viele andere tolle Künstler sind am Start.

Bereits 2020 war das Konzept auf viel Gegenliebe bei den Besuchern gestoßen. In diesem Sommer dürfen Leipzig, Dresden und Erfurt viele Künstlerinnen und Künstler auf ihren Bühnen begrüßen. Bei den Picknick-Konzerten in Dresden spielen unter anderem Campino, Joris und Lotte. Gestört aber Geil, Von wegen Lisbeth und Giant Rooks mischen Erfurt auf. In Leipzig könnt ihr Lea, Wincent Weiss und die Leoniden live erleben. Und für Magdeburg ist unter anderem Bosse angekündigt.

Bildrechte: imago images/ Future Image Wir wollten das Konzept konsequent durchziehen, also nicht nur auf der Decke sitzen, sondern auch was Nettes dazu essen und trinken. Und das hat den Vorteil, dass wir damit keine Schlangenbildung an den Gastronomieständen erzeugen.

Erklärt Johannes Jung, Projektleiter bei Landstreicher-Konzerte. 1.000 Tickets pro Konzert können aktuell verkauft werden. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.