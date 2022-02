Beim Online-Flirt: Frau wird um mehrere Tausend Euro betrogen

Die 65-Jährige lernte ihre neue Bekanntschaft Anfang des Jahres online über ein soziales Netzwerk kennen. Über mehrere Wochen schrieben sie sich hin und her. Ein persönliches Treffen hatte es nicht gegeben. Trotzdem schaffte es der Täter, das Vertrauen der Frau zu gewinnen und entlockte ihr Geld im vierstelligen Bereich, sowie mehrere hochwertige Smartphones.

Liebe macht ja bekanntlich blind. So erging es nicht nur der Frau aus Köthen, sondern auch etlichen anderen Frauen, die in der neuen Dokumentation "Der Tinder Schwindler" von ihren Erfahrungen mit dem Betrüger Simon Leviev sprechen. Denn anders als in der Wunsch-Vorstellung gab es für diese Frauen kein Happy End. Leviev, der sich auf der Dating-Plattform Tinder als Sohn eines Diamanten-Händlers ausgibt, erobert durch seine Attraktivität, sein Vermögen und seinen Charme schnell die Herzen der Frauen - bis er sie um ihr Geld betrügt.