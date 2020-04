One World: Lady Gaga holt Weltstars zu größtem Streamingfestival

Am Samstag ab 21 Uhr (deutscher Zeit) sollen verschiedenste Livekonzerte gespielt werden. Ab 2 Uhr morgens beginnt dann eine zweitsündige TV-Show, moderiert von den Late-Night-Show-Stars Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert. Auch viele andere Promis werden dabei sein: Topmodel Heidi Klum, David und Victoria Beckham oder Schauspieler wie Sarah Jessica Parker, Matthew McConaughey, Samuel Jackson und Jack Black. Der mehrstündige Livestream möchte Unternehmen und Regierungen dazu aufrufen, Geld an die Solidaritätsfonds der WHO zu spenden.