Die Stiftung Warentest hat ein vernichtendes Urteil über Omega-3-Kapseln gefällt

Vernichtender hätte das Urteil kaum ausfallen können: Die Stiftung Warentest hat Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Zwar sind Inhalt und Verpackung in allen Fällen okay, die Kapseln sind aber schlicht und ergreifend wirkungslos.

Dass Omega-3-Fettsäuren gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen helfen sollen ist eine Idee, die seit über 40 Jahren kursiert. In den 1970ern entdeckten dänische Forscher, dass Inuit auf Grönland wesentlich seltener an Herzinfarkten und Schlaganfällen sterben. Ihre Schlussfolgerung: Die fischreiche Ernährung mit viel Omega-3-Fettsäuren müsse dahinter stecken. In der Folge entstand die Idee, Fischöl in Kapseln zu füllen und so auch Leute damit zu versorgen, die nicht so viel Fisch essen.