Olympiade der Köche: Anne Kathrin aus Dessau will Doppel-Gold für Deutschland holen

Alle vier Jahre findet die Internationale Olympiade der Köche statt. Bei dem Wettbewerb treten Köche aus verschiedenen Nationen in verschiedenen Disziplinen gegeneinadner an. Die Konkurrenz ist hart. Mittendrin ist dieses Jahr Anne Kathrin Zaczyk aus Dessau. Die 23-Jährige kocht in der Jugendnationalmannschaft für Deutschland.