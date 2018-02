Olympische Winterspiele 2018 Das sind unsere Medaillengewinner aus Mitteldeutschland

Bei den olympischen Winterspielen vor vier Jahren gingen die Athleten zum Feiern noch eher in das Haus der Österreicher. In Pyeongchang war die Partyzentrale für Athleten aus der ganzen Welt im Deutschen Haus. Kein Wunder: Deutschland holte insgesamt 31 Medaillen, davon 14 mal Gold und belegte damit den zweiten Platz im Medaillenspiegel. Erfolgreicher waren nur noch die Norweger.

Mit beigetragen zu diesem Medaillen-Segen haben auch unsere mitteldeutschen Athleten. Rund 40 Sportler und Sportlerinnen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen waren in Pyeongchang dabei. Wir sagen Herzlichen Glückwünsch. Danke, für großartige Olympische Winterspiele!