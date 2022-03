Pocher und Smith - Der eine steckt ein, der andere teilt aus

Der Komiker Rock, bekannt für scharfzüngige Witze, hatte sich in einer launigen Moderation an die Ehefrau von Will Smith - Jada Pinkett Smith - gewandt und sich über ihren Haarausfall lustig gemacht. Mit Blick auf ihren kahlgeschorenen Kopf sagte er: "G.I. Jane 2 - ich kann es nicht abwarten, das zu sehen." - eine Anspielung auf den Film "G.I. Jane" (auf Deutsch: "Die Akte Jane"), in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasierte. Jada Pinkett Smith hatte in der Vergangenheit mehrmals über ihren krankhaften Haarausfall gesprochen, eine sogenannte Alopecia.