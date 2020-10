So ist das neue Buch von Olaf Schubert

Hauptfigur Dirk B. heißt eigentlich Dirk Bergfalk, arbeitet als studierter Sozialpädagoge an einer "freien Kreativschule" und eine ziemlich unangenehme Person. Seine Frau Albina trennt sich zu Beginn von ihm und nimmt Sohnemann Meino, den Dirk auch schon mal liebevoll 'Meiner' nennt, gleich mit zum neuen Liebhaber Arnulf. Dirk fällt in ein tiefes Loch, aus dem ihm eine mysteriöse Smartphone-App namens "Weltenmeister" rausholt. Die coacht ihn mit kapitalistischen Kalendersprüchen zum egomanen Fiesling.

So fasst Olaf Schubert seinen Roman zusammen. Ausgestattet mit Geld, Rücksichtslosigkeit und neugewonnenem Selbstbewusstsein scheint Dirk B. auf einmal Eindruck bei seinem Sohn zu schinden, bei den Frauen klappt es auch. Doch die Probleme wollen trotz Geld irgendwie einfach nicht weniger werden. Das führt Dirk B. in einige extrem amüsante Abenteuer.

Wer im Roman der Betrogene ist, wird bis zum Schluss nicht klar. Der Kapitalismus ist in Schuberts Roman eine endlose Reihe von Leuten, die nach oben buckeln und nach unten treten. So richtig differenziert ist das nicht. Wer tiefe Einblicke und kluge Gedanken zum Thema Kapitalismus erwartet ist bei Schubert definitiv an der falschen Adresse. Seine Gedanken zum Kapitalismus bleiben dann doch recht einfach. Ist das ein Manko? Nicht unbedingt, denn "Wie Dirk B. lernte, den Kapitalismus zu lieben, zielt vor allem aufs Zwerchfell und nicht auf den Kopf. Für Olaf Schubert-Fans ist das Buch also definitiv Pflichtlektüre.