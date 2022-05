Öko-Test: Kindersonnencreme im Test

Chemische Filter standen in den letzten Jahren häufig in der Kritik, weil darin viele bedenkliche Stoffe vorkommen. Doch auch über mineralische Filter wird aktuell viel diskutiert, besonders über den Stoff Titandioxid. Titandioxid ist in Sonnensprays schon verboten, da gesundheitliche Bedenken bestehen. Öko-Test empfiehlt daher Sonnenschutz mit mineralischen Filtern genauso wie Cremes mit chemischen UV-Filtern nur dann, solange diese als gesundheitlich unbedenklich eingestuft sind. Trotz der Diskussionen um die Filter in den Sonnenschutzmitteln ist sich Öko-Test aber sicher: "Jede der Sonnencremes ist definitiv besser als ein Sonnenbrand."