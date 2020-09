Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst - Warnstreiks auch in Mitteldeutschland?

Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Daraufhin kündigte Verdi Warnstreiks in Deutschland an. Oliver Greie, Verdi-Landesbezirksleiter Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen im MDR JUMP-Interview:

Es ist traurig, dass die Arbeitgeber nach zwei Verhandlungsrunden gar nichts schriftlich auf den Tisch packen und sagen, was sie ihren Beschäftigten im öffentlichen Dienst anbieten.

Die Arbeitsniederlegungen könnten etwa Kitas und Pflegeeinrichtungen treffen. Wo und in welchen Branchen die Menschen in Deutschland konkret mit Streiks rechnen müssen, wollten Werneke und der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, nicht verraten. Es solle aber kein Bereich ausgenommen werden, sagte Silberbach.

Arbeitsniederlegungen in Sachsen-Anhalt?

Eltern in Sachsen-Anhalt können aufatmen. Erst Ende dieser oder Anfang kommender Woche seien die ersten Aktionen geplant, hat Manuela Schmidt, Tarifkoordinatorin bei Verdi, der Mitteldeutschen Zeitung gesagt. Offen sei auch noch, welche Branchen oder Orte bestreikt werden.

Streiks in Sachsen und Thüringen schon eher?

Bislang ist ebenfalls unklar, ob und wann in Sachsen und Thüringen gestreikt wird. Nach MDR-Informationen sind immerhin für morgen (Dienstag) in Thüringen Warnstreiks ausgeschlossen. Fest steht: Im öffentlichen Dienst gibt es Tausende verschiedene Berufsbilder. Hier arbeiten unter anderem Erzieherinnen, Busfahrer, Angestellte von Bädern, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Verwaltungsangestellte, Altenpflegerinnen, Klärwerksmitarbeiter, Förster oder Ärzte. Es geht um rund 2,3 Millionen Angestellte und rund 225 000 Beamte in ganz Deutschland.

Wo soll es nun Warnstreiks geben?

Kitas, Krankenhäuser, Ordnungsämter oder Straßenmeistereien nennt der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, als mögliche Orte für Einschränkungen. Von vorneherein ausgenommen würden keine Bereiche. «Wir werden mit Abstand für anständige Löhne streiken», sagt die Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlis Tepe. Eltern kleinerer Kinder könnten also genauso betroffen sein wie etwa Verkehrsteilnehmer auf den städtischen Straßen. Am Dienstag geht es in einigen Regionen los. Genaueres geben die Gewerkschaften Schritt für Schritt bekannt. Bei der bisher letzten Tarifrunde 2018 machten massive Warnstreiks hunderttausenden Eltern, Pendlern und Fluggästen über Tage das Leben schwer.

Wann wird weiter verhandelt?