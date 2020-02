Vorurteile gegenüber Obdachlosen - Das stimmt wirklich!

Theoretisch ist das richtig, aber in der Praxis ist es nicht immer so einfach. Kommunen müssen zwar Schlafnotstellen und Wohnraum zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zur Verfügung stellen. Doch das sind nur temporäre Notlösungen, da im Grunde Wohnraum gebraucht wird. Außerdem entsteht Obdachlosigkeit oft durch Lebenskrisen und das Unvermögen, damit umzugehen, etwa wegen einer psychischen Erkrankung. Die notwendige Kommunikation mit den Ämtern kommt meist einfach nicht rechtzeitig zustande. Obdachlose haben zwar Anspruch auf soziale Leistungen, aber vielen fehlt es zum Beispiel an den notwendigen Papieren, selbst an Ausweis oder Geburtsurkunde. Ohne diese können Ämter häufig nicht helfen.