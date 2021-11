Novemberblues: Tipps gegen das Stimmungstief in der dunklen Jahreszeit

Unser Körper braucht Licht, um unsere innere Uhr einzustellen. Wann wir müde werden und aufwachen, wird über den Lichteinfall reguliert. Die Hauptursache für den Herbst- und Winterblues ist also der Lichtmangel, der unser Körper in ein Ungleichgewicht bringt. Unsere Augen empfangen während der kalten Jahreszeiten also immer weniger Licht und signalisieren dem Gehirn, dass es Zeit zum Runterfahren ist. Dafür wird dann vermehrt Melatonin produziert, das uns eher müde macht und die Stimmung senkt.

In den meisten Fällen sind diese saisonal abhängigen Depressionen aber weniger schwer ausgeprägt und auch weniger häufig als andere depressive Erkrankungen. Nicht immer handelt es sich außerdem um eine Depression. Wer aber bemerkt, dass er in der kalten Jahreszeit immer wieder mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hat, sollte sich eine professionelle Einschätzung dazuholen. Hier schafft ein Besuch beim Arzt Klarheit. Es gibt außerdem die Telefonseelsorge , die ihr rund um die Uhr unter 0800 – 11 10 111 und 0800 – 11 10 222 kostenfrei erreichen könnt.

Eine Variante, um die saisonal bedingte Depression zu bekämpfen, ist die Lichttherapie. Dabei setzen sich Betroffene täglich für rund 30 bis 40 Minuten einer starken Lichtquelle aus. Entweder besorgt man sich dafür ein professionelles Lichttherapiegerät oder entscheidet sich für einen Spaziergang an der frischen Luft. Die Lichtstärke bei einem professionellen Gerät ist zwar deutlich höher, das Licht an der frischen Luft aber auch selbst an einem trüben Wintertag deutlich höher als in den eigenen vier Wänden. Außerdem tankt man so Sauerstoff, der in Kombi mit Bewegung das Herz und den Kreislauf anregen kann.