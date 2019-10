Mysteriöse "Norwegische Hundekrankheit" auch in Deutschland?

30.10.2019 | 11:46 Uhr

Die Meldung hatte Hundebesitzer in Angst und Schrecken versetzt: im September waren in Norwegen mindestens 40 Hunde an blutigem Durchfall gestorben. Inzwischen soll es auch in Deutschland Todesfälle gegeben haben.