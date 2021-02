No Angels über Hardcore-Training, Flugangst und Busenblitzer

10 Jahre ist der letzte Auftritt von Deutschlands erfolgreichster Castingband her. Danach trennten sich die No Angels zum zweiten Mal in ihrer Karriere. Nun melden sie sich dank unverhoffter Streamingzahlen zum 20. Bandjubiläum zurück. Für die Neuauflage ihres ersten Hits „Daylight In Your Eyes“ steht ein Musikvideodreh an. Für die Choreografie mussten Jessica Wahls (44), Sandy Mölling (39), Nadja Benaissa (38) und Lucy Diakovska (44) aber ganz schön schuften. 10 Jahre gehen auch an einem No Angel nicht spurlos vorbei.