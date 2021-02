No Angels vor Comeback-Auftritt über geplatzte BHs und verrutschte Kleider

Am folgenden Samstagabend (27.02.2021) werden die No Angels ihren ersten Fernsehauftritt seit 10 Jahren absolvieren, bei Florian Silbereisens "Schlagerchampions" ab 20:15 Uhr im Ersten. Auf die Frage was alles schiefgehen könne, erinnerten sich die Sängerinnen an einige geplatzte BHs und verrutschte Kleider auf der Bühne. "Ich hab richtig Vollgas gegeben.", erinnert sich Nadja Benaissa an einen Auftritt vor dem spanischen König.