Niesen unterdrücken: Ist das gefährlich?

Ein Nieser ist aber oft ziemlich laut und erschrickt andere. Gerade jetzt reagieren viele stärker auf ein Niesen in ihrer Umgebung als sonst, weil sie die regelmäßigen Warnungen von Medizinern im Ohr haben: Nach aktuellem Wissensstand geht die größte Gefahr für eine SARS-CoV2-Infektion von Tröpfchen und Aerosolen aus, die beim Sprechen, Husten oder eben Niesen ausgestoßen werden. Und so unterdrücken wir den Impuls meistens: Wir pressen Mund, Nase und oft sogar die Augen zusammen. Oder versuchen das Niesen im Arm ganz schnell zu "ersticken". Aus dem "Hatschi" wird ein leichtes Prusten. Wirklich gut fühlt sich dieser plötzliche Nies-Stop aber nicht an!