Blitzer gegen Handy am Steuer: Niederländische Idee auch für deutsche Straßen?

Mal kurz aufs Handy schauen, das kann in den Niederlanden teuer werden. Und vor allem kann man jetzt noch schneller erwischt werden. In den Niederlanden kommen nämlich spezielle Handyblitzer zum Einsatz, die auch den Innenraum von Fahrzeugen erfassen können.

Dafür werden Kameras so montiert, dass sie von schräg oben durch die Windschutzscheibe fotografieren. Eine spezielle Software analysiert die Bilder dann. So kann erfasst werden, ob ein Fahrer sein Smartphone in der Hand hält oder sogar nur auf dem Oberschenkel liegen hat.