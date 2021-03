Nichtrauchen macht glücklich

Und doch ist es eine gute Idee, sich so schnell wie möglich von der Kippe zu verabschieden. Und zwar nicht nur aus körperlichen, sondern aus seelischen Gründen. Das haben Forscher um Gemma Taylor von der Universität im britischen Bath gerade herausgefunden. In der „Cochrane Database of Systematic Reviews“ berichten sie von einer breit angelegten Auswertung, für die insgesamt 102 Einzelstudien ausgewertet wurden. Insgesamt flossen in die Analyse so die Daten von 169.500 Menschen ein.