Der 90er-Tag bei MDR JUMP

Dass die 90er rückblickend ein recht schräges Jahrzehnt waren, merkt man nicht nur an der Musik, die wir damals gehört haben und an den Klamotten.Wir haben damals auch recht seltsames Zeug gesammelt, zum Beispiel Notizblöcke mit einer Maus drauf, die viel zu große Füße hatte.

Außerdem hatten wir Handys, die in keine Hosentasche passten und statt Siri hat uns diese furchtbare Büroklammer aus Microsoft Word genervt, die immer genau zum falschen Zeitpunkt "hilfreiche Ratschläge" geben wollte.

Was in den 90ern sonst noch anders war, haben wir in diesen Artikeln für dich zusammengefasst.