9-Euro-Ticket nicht in allen Regionalzügen gültig

Wer mit dem 9-Euro-Ticket durch den Sommer reisen will, sollte also aufpassen. Denn, wie die Bahn sagt, die Verantwortung, die richtigen Züge zu nutzen, liege bei den Reisenden selbst. Wer sich also nicht ganz sicher ist, sollte vor jeder Fahrt in der App oder auf der Website nachprüfen, ob der Hinweis "9-Euro-Ticket gültig" auch wirklich zu lesen ist. Ansonsten wird Schwarzfahren riskiert, was 60 Euro pro Person kostet.