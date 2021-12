Diese Vorsätze bringen wirklich etwas

Nächstes Jahr wird alles anders! Ungefähr jede dritte Frau und jeder dritte Mann in Deutschland fasst traditionell Vorsätze zum neuen Jahr. Ganz vor auf der Liste stehen die Klassiker, die sicher viele von uns auch schon auf ihre persönliche To-Do-Liste zu dem einen oder anderen Jahreswechsel hatten: Mehr Sport treiben (51 Prozent der Leute mit Vorsätzen), gesünder ernähren (49 Prozent), Abnehmen und Sparsamer leben (jeweils 42 Prozent). Aufhören zu Rauchen und weniger Alkohol stehen auf der Liste übrigens weiter unten (mit 23 und 17 Prozent).

Offensichtlich ist es aber sowieso so, dass es an der Umsetzung all dieser guten Vorsätze hapert – sonst müsste man sich die ganzen Sachen ja nicht jedes Jahr aufs Neue vornehmen. Ungefähr zwei Drittel der Menschen mit guten Plänen fürs neue Jahr kriegen es nicht auf die Reihe, diese auch langfristig einzuhalten. Und gut einem Viertel klappt es zwar immerhin mehr als zwei Monate, aber nur 20 Prozent sagen, dass sie ihre Vorsätze gar nicht brechen.

Was kann man nun dagegen tun? Vor allem muss man sich erst einmal klar machen, dass wir Menschen von unseren Gewohnheiten dominiert werden – und dass es schwer ist (und lange dauert!), diese Gewohnheiten zu durchbrechen. „Wir würden uns natürlich alle gerne per Knopfdruck neu programmieren können. Aber es funktioniert leider nicht so ohne Weiteres: In der Psychologie gehen wir davon aus, dass vergangenes Verhalten die beste Vorhersage für zukünftiges Verhalten ist“, sagt der Motivationspsychologe Oliver C. Schultheiss von der Universität Erlangen-Nürnberg.

Man kann auch mal einen Tag aussetzen – aber nicht viel länger

Forscher haben herausgefunden, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis eine neue Routine zur Gewohnheit wird. Interessant dabei ist, und das ist schon mal ein erster Tipp, dass man die neue Gewohnheit nicht jeden Tag ausüben muss – man sollte aber auch keine zu langen Pausen machen. Sonst bildet sich die Routine nicht heraus. Das heißt: Dranbleiben ist wichtig – und auch, dass man eine verpasste Chance nicht gleich als Ausrede nutzt, die geplante Veränderung gleich ganz abzublasen bis zum nächsten Jahr.

Ansonsten haben Experten auch noch ein paar weitere Hinweise. Dazu gehört, sich auf eher wenige Ziele zu konzentrieren – und realistisch sollten sie auch sein, damit es was wird. Das heißt auch: Sich bei manchen Dingen nicht gleich zu einem Komplettverbot zwingen zu wollen kann einfacher durchzuhalten sein. Außerdem sollte man seine Vorsätze so präzise wie möglich fassen: Statt „gesünder ernähren“ könnte man sich lieber „jeden Tag einmal frisches Gemüse essen“ auf den Aufgabenzettel für 2022 schreiben – oder zum Beispiel „zwei Tage pro Woche kein Fleisch essen“ oder so. „Wenn die genauen Umstände festgelegt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, mit einem Vorsatz erfolgreich zu sein, um ein Vielfaches“, sagt auch Motivationsforscher Schultheiss.

Für große Ziele könnte man sich noch Etappen vornehmen. Statt „nächstes Jahr laufe ich einen Marathon“ wäre zum Beispiel sinnvoller, sich in den ersten beiden Monaten vorzunehmen, ein oder zwei Mal pro Woche joggen zu gehen – und dann im März erstmal eine Strecke von zehn Kilometern anzugehen.

Veränderungen im Gehirn

Fachfrauen und -männer haben auch einen ganz generellen Tipp für Neujahrsvorsätze: Lernt im neuen Jahr etwas, das ihr bisher noch nicht könnt – auch wenn ihr vielleicht zunächst noch nicht wisst, wofür Euch das Wissen nützt. Das hat mit einer Eigenschaft unseres Gehirns zu tun. Denn wer lernt, der gibt seinem Gehirn die Möglichkeit, neue Strukturen zu bilden – und das soll nicht nur schlauer, sondern gar glücklicher machen.

Der Gedanke dahinter ist folgender: Im Alltag sind wir immer wieder abgelenkt, wir springen mental zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her. Und das macht uns nicht nur müde, sondern auch unglücklich – weil man nicht so richtig sieht, was am Ende herausgekommen ist. Beim Lernen ist das anders. Denn da ist ja ein Ergebnis irgendwann greifbar. Und welches das ist, das ist – wie gesagt – zweitrang. Gut fühlt ihr euch trotzdem, weil ihr euch bewiesen habt, dass ihr etwas draufhabt. Und sogar noch etwas mehr als gestern und vorgestern.

Auf die Formulierung kommt es an

Und noch ein abschließender Tipp zu euren Neujahrsvorsätzen. Schwedische Forscher haben herausgefunden, dass es auch wichtig ist, wie man diese sprachlich formuliert. Demnach solltet ihr euch sogenannte Annäherungsziele setzen, also etwa Vorsätze, etwas Neues in den eigenen Alltag oder eine neue Angewohnheit einführen. Ziele, bei denen es darum geht, etwas zu vermeiden oder damit aufzuhören, sind nämlich statistisch gesehen weniger erfolgreich. Statt „ich werde aufhören, zu…“ solltet ihr euch also vornehmen "ich werde damit anfangen, zu ...“. Dann steigen die Chancen, dass ihr durchhaltet.