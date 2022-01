Trends 2022: Das könnte das neue Jahr bringen

Wenn man im letzten Jahr draußen unterwegs war, musste man manchmal zweimal hingucken. Man fühlte sich plötzlich, als wäre man in die Vergangenheit der 70er und 80er Jahre gereist. Schlaghosen, Overalls und Neonfarben beherrschten die Mode 2021. Und auch in diesem Jahr geht es weiter mit der Zeitreise: Die 2000er kommen zurück. Die Jeans sitzen so tief an der Hüfte, dass man sie eigentlich auch gleich ausziehen könnte. Die sogenannten Tube Tops verdecken gerade so den Brustkorb. Noch beliebter sind aber durchsichtige Oberteile. Weniger ist mehr, das scheint die Devise zu sein. Als endgültig out gilt 2022 hingegen die Skinny Jeans. Die könnt ihr gegen weite Hosen austauschen. Aber auch der Mut zur Farbe ist deutlich zu erkennen! Ihr könnte euch auf bunte Ballonkleider, knallige Shirts, Röcke im Regenbogen-Stil und Fransen einstellen. Die Farbe Lila sticht aber klar heraus. Damit könnt ihr scheinbar nichts falsch machen. Knalliger wird es auch beim Make-up. Glitzer, Lipgloss und Neon-Eyeliner waren auf den Laufstegen mit der Mode für 2022 zu sehen. Beim Thema Haare kommen wir nicht am Mittelscheitel vorbei. Vor allem in Kombination mit einem Pferdeschwanz.