Astrid S: Norwegische Aschenbrödel-Verfilmung ist Hommage an Original

Ja, tatsächlich habe ich viele wütende Kommentare bekommen. Ich denke, dass diese Leute nur das Original beschützen wollen, das ihnen so am Herzen liegt. Das verstehe ich. Aber ich hoffe auch, dass sie dem Remake eine Chance geben und verstehen, dass wir das Original nicht ersetzen wollen. Es ist eher eine Hommage. Und wir zwingen ja niemanden, unsere Version zu sehen. Also warum die Energie mit so viel Hass verschwenden. Schaut die neue norwegische Version einfach nicht, wenn ihr nicht wollt.