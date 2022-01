The Weeknd bringt neues Album raus

Im fünften Album von The Weeknd geht es ums Zurückblicken, ums Verzeihen am Ende des Lebens, so Musikredakteur Felix Heklau:

The Weeknd ist auch als Produzent und Songwriter tätig. Er ist dreifacher Grammy-Preisträger und hatte laut Verkaufscharts von Media Control mit dem weltweiten Erfolg "Blinding Lights" auch in Deutschland den erfolgreichsten Hit des Jahres 2020. Zuletzt drehte der kanadische Popsänger mit der Single "Take My Breath" oder Kooperationen mit Post Malone ("One Right Now") und Swedish House Mafia ("Moth To A Flame") das Aufmerksamkeitslevel merklich nach oben. Im Sommer steht eine Welttournee an.