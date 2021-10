Mysteriöse 30: Neues Album von Adele?

Sagt Adele etwa wieder "Hello"? Wenn man Fans Glauben schenkt, dann schon. Grund dafür sind Werbeflächen in Großstädten, unter anderem London, Berlin, New York und Rom, die in den sozialen Netzwerken aufgetaucht sind. Auf ihnen zu sehen ist eine große 30 in goldener Schrift auf schwarz-blauem Hintergrund. Fans vermuten, dass auf diese mysteriöse Art und Weise die Werbung für Adeles viertes Studioalbum beginnt.