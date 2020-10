Nach dem Tod von Roxette-Frontfrau Marie Fredriksson: Neuer Song erscheint

Ich wollte einen klassischen und einfachen ,klatsche in die Hände und stampfe mit den Füßen'-Song schreiben - und „Let Your Heart Dance With Me” kam dabei heraus. Ich mochte ihn schon im Studio. Aber wir hatten immer so eine starke Auswahl an Songs, dass er auf eine zweite Chance warten musste.

Nur ein paar Monate bevor „Good Karma" erschien, rieten die Ärzte Marie, dass sie aufhören sollte zu touren. Wir haben dann die Sommertour abgesagt und auch alle zukünftigen Verpflichtungen. Aber selbst Studio-Aufnahmen haben Marie schon viel abverlangt. Sie wollte so viel, musste aber sehr dafür kämpfen es zu schaffen. Und das hat sie. Marie war am Ende ein wirklicher Soldat.

Den kompletten Song könnt ihr ab 17:00 Uhr am 2. Oktober auf dem Youtube-Kanal von Roxette hören. Eine halbe Stunde vorher wird Per Gessle Fragen in einem Interview beantworten.

Neben dem Song „Let Your Heart Dance With Me“ soll dieses Jahr auch noch eine Roxette-Sammlung erscheinen. Darauf wird noch mehr unveröffentlichtes Material der Band zu finden sein. Heißen wird die Sammlung vermutlich „Bag of Trix - Music from the Roxette Vaults“. Der erste Teil soll schon am 30. Oktober veröffentlicht werden.