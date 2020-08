Der Personalausweis wird 30 Prozent teurer

Statt wie bisher 28,80 Euro, sollen in Zukunft 37 Euro für einen neuen Personalausweis fällig werden. Im Gegenzug sollen allerdings keine zusätzlichen Kosten mehr für eine nachträgliche Aktivierung der Onlinefunktionen oder die Entsperrung des elektronischen Identitätsnachweises anfallen. Bislang werden dafür jeweils 6 Euro verlangt.

Wie das Bundesinnenministerium am Montag in Berlin bestätigte, soll ein entsprechender Verordnungsentwurf bereits am Mittwoch das Kabinett passieren. Der Bundesrat muss der Gebührenerhöhung ebenfalls noch zustimmen.