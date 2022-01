Neuer Asteroid entdeckt: Könnte er die Erde treffen?

Am 6. Januar 2022 entdeckten Wissenschaftler einen Asteroiden mit dem Namen "2022 AE1". Einen Durchmesser von 70 Metern soll er haben, was ungefähr der Höhe eines Hochhauses entspricht. Für das Jahr 2023 besteht eine Chance, dass der Asteroid die Erde treffen wird.

Was auf so eine Entdeckung folgt, sind detaillierte Berechnungen, um seine genaue Umlaufbahn zu bestimmen. Mögliche Daten zu einer Kollision zwischen Erde und Asteroid sind der 4. Juli 2023 und, noch etwas weiter in der Zukunft, Juli 2028.

Die Turnier-Skala teilt Objekte in verschiedene Klassen ein. Klasse 0 bedeutet dabei so viel wie: Kollisionswahrscheinlichkeit liegt bei null und das Objekt ist zu klein, um Schaden anzurichten. Klasse 10 hingegen würde bedeuten: Die Kollision mit der Erde ist sicher und eine Katastrophe steht bevor. Dies war übrigens in dem neuen Netflix-Film "Don't Look up" der Fall. Fachleute ordnen den neuen Asteroiden 2022 AE1 auf der Turnier-Skala der Klasse 1 zu.