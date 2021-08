"Kevin - Allein zu Haus": Wann wird die Neuverfilmung veröffentlicht?

Viele Filme, die als Klassiker bezeichnet werden können, bekommen Jahre nach der Veröffentlichung eine Neuverfilmung. Das passiert jetzt auch mit "Kevin - Allein zu Haus". Der Klassiker heißt im Englischen "Home Alone". An die Anlehnung dieses Titels heißt die Neuverfilmung dann "Home Sweet Home Alone". In der neuen Version wird Max Mercer allein zu Hause zurückgelassen. Gespielt wird dieser von Archie Yates. Auch er muss das Haus vor Eindringlingen beschützen, während die restliche Familie Weihnachten in Japan verbringt.