Neue Till Lindemann-Songs vom Solo-Album

Ich weiß nicht, wie ich heiße

Ich weiß nicht, wer ich bin

Weiß nicht, woher ich komme

Ich geh‘, weiß nicht wohin

Vergessen alle Tage, vergessen jede Nacht

Wo bin ich gewesen? Was hab‘ ich gemacht?

Wie hat das begonnen? Wann fing das an?

Wo bin ich gewesen? Was hab‘ ich getan?